Deka bringt neue Fonds für Institutionelle

Mit veritablem Rückenwind aus einem erfolgreich abgeschlossenen 2016 will die Deka Immobilien Investment GmbH die Ärmel zeitnah wieder aufkrempeln: Während eines Gesprächs in Frankfurt kündigte Immobilien- und Finanzvorstand Matthias Danne die Auflage gleich drei neuer Produkte für institutionelle Anleger an.

Der mittlerweile vollinvestierte erste Domus-Deutschland-Fonds erhält mit Domus II einen Nachfolger- und fokussiert sich auf Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Logistikimmobilien. Das Zielvolumen wird mit bis zu einer Milliarde Euro taxiert. Als zweite Offerte für die institutionelle Klientel soll ein europäischer Dachfonds seine Aufwartung machen, der unisono in Fremdfonds investiert. Und schließlich wollen die Frankfurter d...

[…]