Deka bestätigt Kauf des Baggot Plaza in Dublin

Die Deka Immobilien hat den Kauf des Bürogebäudes Baggot Plaza in Dublin bestätigt. Der Deal war bereits Anfang des Monats bekannt geworden [wir berichteten]. Der Fondsmanager bezahlt für die Immobilie 140 Mio. Euro und wird diese in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal einbringen.

.

Das hochwertige Bürogebäude „Baggot Plaza“ umfasst eine vermietete Fläche von 12.000 m² sowie 91 Parkplätze und wird vollständig bis 2041 von der Bank of Ireland genutzt. Die Immobilie ist mit dem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Standard Gold zertifiziert.



Mit diesem Ankauf erweitert das Fondsmanagement des Deka-ImmobilienGlobal das Irlandportfolio und baut die Diversifikation mit einer hochwertigen und langfristig vermieteten Büroimmobilie in sehr guter Lage weiter aus.