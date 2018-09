Deka baut Partnerschaft mit Savills in Polen aus

Deka Immobilien hat den Bereich Landlord Representation von Savills mit dem Management von sieben weiteren Büroimmobilien in Polen beauftragt. Hierzu gehören das Atrium One, Helion, Luminar, MatchPoint A und B und das Mokotowska Square in Warschau, außerdem der Andersia Tower in Poznań. Insgesamt umfassen die Gebäude eine Fläche von über 88.000 m², damit steigt das von Savills verwaltete Deka-Portfolio auf eine Gesamtfläche von 165.000 m². Zusätzlich ist der exklusive Vermietungsmanagement-Vertrag für den Grzybowska Park, das International Business Center und das North Gate in Warschau verlängert worden. weiter lesen...

.