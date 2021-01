Deka baut Exposure in der Schweiz aus

Deka Immobilien hat mit dem Kauf der Pictet Unternehmenszentrale in Genf ihr Exposure in der Schweiz erhöht. „Acacias 60“ wird in die offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienEuropa sowie dem WestInvest InterSelect eingebracht, der mit dem Investment sein Debüt in der Alpenrepublik feiert.

