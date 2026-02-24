7.000 m² großer Neubau
Deichmann weiht neues Campus-Atrium ein
Schuhhändler Deichmann hat sein neues Verwaltungs- und Bürogebäude am Deichmann-Campus in Essen feierlich eröffnet. Das lichtdurchflutete Atriumgebäude mit fünf Geschossen, entworfen von den renommierten Architekten gmp von Gerkan, Marg und Partner, bildet das repräsentative Entree des Campus an der Aktienstraße.
Zur offiziellen Eröffnung begrüßte Gastgeber Heinrich Deichmann zahlreiche geladene Gäste, darunter Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Thomas Kufen, den Oberbürgermeister der Stadt Essen. Bei einem musikalischen Beitrag der Essener Philharmoniker wurde das Gebäude feierlich eingeweiht. Im Anschluss gaben der Architekt Volkwin Marg (gmp) und der Künstler Thorsten Bauer Einblicke in die Architektur des Neubaus sowie in die eindrucksvolle Medieninstallation, die sich über vier Etagen erstreckt.
Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, betonte bei der feierlichen Eröffnung des neuen Zentralgebäudes: „Heimische Familienunternehmen, die wie Deichmann in moderne, zukunftsfeste Arbeitsplätze investieren, vertrauen dem Standort Nordrhein-Westfalen. Wir als Landesregierung tun in herausfordernden Zeiten alles, was in unseren Möglichkeiten liegt, um für gute Rahmenbedingungen zu sorgen und die Konjunktur wieder in Fahrt zu bringen.“
Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen unterstrich: „Mit dem neuen Zentralgebäude setzt Deichmann ein ausdrucksstarkes städtebauliches Zeichen für den Essener Norden. Der Campus verbindet moderne Architektur, nachhaltige Bauweise und hohe Aufenthaltsqualität mit einer verantwortungsvollen Einbindung in das bestehende Wohnumfeld. Die Verlagerung des Haupteingangs an die Aktienstraße, die öffentliche Zugänglichkeit der Wege und die Aufwertung der Grünflächen zeigen beispielhaft, wie Unternehmensentwicklung und Stadtentwicklung Hand in Hand gehen können. Dieses Projekt stärkt Essen als Wirtschaftsstandort und macht zugleich sichtbar, wie zukunftsfähige Stadtentwicklung heute gelingt.“
Die ersten Beschäftigten sind bereits in dem Neubau mit einer Nutzfläche von 7.000 m² eingezogen. Bis zum Sommer werden die restlichen Unternehmensbereiche folgen, die zwischenzeitlich während der Bauarbeiten in Übergangsquartiere ausgewichen waren. „Der Neubau ist Ausdruck unserer positiven Entwicklung und ein nachhaltiges Bekenntnis zu unserem Heimatstandort Essen. Wir investieren damit in die Zukunftsfähigkeit unseres Familienunternehmens und schaffen moderne, inspirierende Arbeitswelten für unsere Belegschaft. Mit dem Neubau schaffen wir in der Essener Zentrale Raum für insgesamt rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Heinrich Deichmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates.
Auch 2026 will das Unternehmen weiterhin auf moderates Wachstum und Modernisierung setzen: Geplant sind über den neuen Unternehmenscampus hinaus etwa Investitionen in die Modernisierung des Filialnetzes, den Ausbau der digitalen E-Commerce-Plattform und der Omnichannel-Services sowie in die IT.