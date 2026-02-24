Deichmann weiht neues Campus-Atrium ein

Schuhhändler Deichmann hat sein neues Verwaltungs- und Bürogebäude am Deichmann-Campus in Essen feierlich eröffnet. Das lichtdurchflutete Atriumgebäude mit fünf Geschossen, entworfen von den renommierten Architekten gmp von Gerkan, Marg und Partner, bildet das repräsentative Entree des Campus an der Aktienstraße.

.