Deichmann mietet 20.000 m² Logistikfläche in Breslau

Die Deichmann-Gruppe hat einen Mietvertrag über 13.000 m² moderne Logistikfläche im Prologis Park Wroclaw III neu verhandelt und um 7.000 m² erweitert. Der Prologis Park Wrocław III ist eines der modernsten Vertriebszentren im polnischen Breslau. Die Lage neben der Ringstraße der Stadt und der Autobahn A4 sowie die Nähe zum Flughafen machen es zu einem attraktiven Vertriebszentrum für Polen und Europa. Colliers International stand beratend zur Seite.

.

„Die Entscheidung, die Lagerfläche zu vergrößern, ist untrennbar mit der Entwicklung des E-Commerce und der Eröffnung weiterer Deichmann-Filialen in den baltischen Staaten verbunden. Nicht weniger wichtig ist die Möglichkeit, weitere Schritte zur Automatisierung der Lagerprozesse im Wrocław-Distributionszentrum zu unternehmen“, so Marcin Musielak, Direktor des Deichmann-Distributionszentrums für Logistik in Mittel- und Osteuropa.