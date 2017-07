Deichmann erweitert Zentrale in Essen

Auf rund sechs Millionen Euro hat der Schuhhändler Deichmann die Kosten für das neue Büro- und Verwaltungsgebäude veranschlagt, mit dem der Firmensitz in Essen weiter ausgebaut wird. Der Grundstein für die 2.200 m² an der Aktienstraße ist gesetzt, ab dem ersten Halbjahr 2018 sollen dort die Schreibtische für weitere 150 Mitarbeiter stehen. Firmenchef Heinrich Deichmann kündigte in Zuge des „Bekenntnisses zum Standort Essen“ ein bundesweites Investitionsprogramm in Höhe von 92 Millionen Euro an.

Foto v.l.n.r.: Firmenchef Heinrich Deichmann (Mitte) legte am 13. Juli 2017 gemeinsam mit Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (rechts) sowie der Auszubildenden Ibanez Kozian (links) den Grundstein für das neue Bürogebäude in Essen.



Die Mittel sollen sowohl stationär als auch digital verwendet werden, um das angestrebte Wachstum auf stabile Füße zu stellen. Im Einzelnen sind Modernisierungen und Erweiterungen des Standortnetzes geplant, aber auch kräftige Investitionen in Logistik, IT-Technologie und den Ausbau des E-Commerce-Geschäfts. Deichmann war sehr zügig auf den Online-Zug aufgesprungen und unterhält derzeit nicht nur einen effizient funktionierenden Online-Shop, sondern hat auch die Verzahnung von stationärer und E-Commerce-Präsenz wohlfeil hinbekommen. Beide Kanäle arbeiten Hand in Hand. Weshalb der deutsche Marktführer seinen Umsatz im Inland im letzten Jahr auch um 5,9 Prozent auf 2,2 Milliarden zu steigern vermochte. Noch in diesem Jahr sollen überdies erste Dependancen in Belgien und Frankreich ans Netz gebracht werden – bislang weiße Flecken auf der ansonsten gut bestückten groß-europäischen Landkarte.