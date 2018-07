Dehner Gartenmarkt am Phönix-Center in Fürth eröffnet nach Umbau

Seit über 18 Jahren ist der Dehner Gartenmarkt im Phönix-Center an der Waldstraße 82 die erste Adresse für Garten- und Tierfreunde in Fürth. Im kommenden Jahr wird das Garten-Center nach großem Umbau neueröffnet. Die neue Dehner-Erlebniswelt umfasst rund 5.000 m². Ein Teil der bisherigen Bestandsfläche wird an das französische Sportunternehmen Deathlon vermietet, das auf rund 3.000 m² mit einer Filiale in das Gebäude einzieht. Die gemeinsame Eröffnung ist für Frühjahr 2019 geplant. Die neue, großflächige Decathlon Filiale bietet Equipment für die gesamte Vielfalt des Sports an. Die Vermittlung der Mietfläche erfolgte durch Küspert & Küspert.

Ende März starteten die Umbauarbeiten zur Modernisierung der Immobilie. Neben einer komplett neuen Außenfassade erhält das Gebäude auch ein neues Portal mit einem großen Glasvorbau inklusive Windfang, der die Besucher in den Eingangsbereich führt. Das Gebäude selbst wird kernsaniert und auf den aktuellen technischen Stand gebracht. Sämtliche Umbauarbeiten werden bei laufendem Betrieb durchgeführt. Auch die Parkplatzsituation mit 225 Stellplätzen vor dem Center wird während der Bauarbeiten weitestgehend beibehalten.