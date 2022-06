Degewo und KW-Development haben am vergangenen Freitag den Grundstein für ein neues Quartier im Südosten von Berlin gelegt. Auf dem Areal am Eisenhutweg in Adlershof entstehen 583 barrierefreien Mietwohnungen. Bis 2027 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein und schlüsselfertig an Degewo übergeben werden.

Fotos: Degewo AG/Cathrin Bach, Nokera Planning GmbH



[…]