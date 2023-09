Degewo und KW-Development feiern Richtfest in Johannisthal

Die Degewo und KW-Development feiern etwas mehr als ein Jahr nach Grundsteinlegung [wir berichteten] Richtfest für ihr Projekt am Eisenhutweg in Berlin-Johannisthal. Bis 2027 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein und schlüsselfertig an die Degewo übergeben werden. Neben den 583 Wohnungen mit insgesamt rd. 41.200 m² Wohnraum entsteht zudem eine Kita, die Platz für 106 Kinder bieten wird.

„Johannisthal hat in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum hingelegt. Das Land Berlin hat mit seinen Partnern einen Stadtteil geschaffen, der Medienschaffende, Technologieexperten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt anzieht. Umso wichtiger ist, dass durch die Degewo und dem Projektentwickler KW-Development auch hier am Eisenhutweg der dringend benötigte bezahlbare Wohnraum entsteht. Mit diesen 583 Wohnungen kommen wir unserem Ziel, für möglichst viele Berliner ein neues Zuhause zu schaffen, wieder ein Stück näher„, so Stephan Machulik, Berlins Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz.



„Unsere Zuzugszahlen zeigen es: Johannisthal ist einer der beliebtesten Ortsteile der Hauptstadt. Das sind großartige Nachrichten. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass wir mit dem Wachstum Schritt halten und die notwendige Infrastruktur bereitstellen. Insbesondere der Bedarf an Kita- und Schulplätzen wird mit dem Zuzug von Familien steigen. Daher freue ich mich, dass es mit dem Bau am Eisenhutweg so zügig voranschreitet und hier nicht nur Wohnungen entstehen, sondern für die kleinsten Menschen im Quartier auch eine Kita mit eingeplant wurde“, freut sich der Bezirksbürgermeister von Berlin Treptow-Köpenick, Oliver Igel, über den zügigen Fortschritt des Projekts.



„Auch in für die Immobilienwirtschaft schwierigen Zeiten werden wir alles tun, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Bis 2027 planen wir weitere 5.800 Wohnungen zu bauen oder zu erwerben. Mit dem schlüsselfertigen Projektankauf von der KW-Development erhöhen wir unser Wohnungsangebot am Wissenschaftsstandort Johannisthal/Adlershof. Rund 59 Prozent der Wohnungen im Eisenhutweg werden durch Wohnbaufördermittel des Landes Berlin gefördert„, erläutert Christoph Beck, Vorstandsmitglied bei Degewo.



„Die besondere Herausforderung dieses Projekts war eine städtebauliche Lösung, die sowohl der Verkehrslage gerecht wird als sich auch in die umliegende Bebauung mit Einfamilienhäusern einfügt. Ziel war ein offenes und einladendes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität. Daher haben wir ein Ensemble aus viergeschossigen Mehrfamilienhäusern sowie fünf- bis siebengeschossigen Gebäuden in U-Form geplant, die sich um eine grüne Mittelachse aus miteinander verbundenen Innenhöfen mit Grün- und Spielflächen gruppieren. Mit extensiver Begrünung der Dächer und mehr als sechzig neu gepflanzten Bäumen fügt sich das neue Quartier harmonisch in seine grüne Nachbarschaft ein“, kommentiert Michaela Grafe, Projektleiterin bei Fuchshuber Planning.