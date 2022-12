Degewo spendet Kilometergeld für Naturpark Marienfelde

Traditionell beteiligt sich Degewo an der Aktion WRAM der Mehrwert-Initiative, bei der Mitarbeiter von 20 Berliner Unternehmen in einem spielerischen Wettbewerb ihre Fahrrad-Kilometer sammeln und damit einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Degewo hat das Ergebnis vom Vorjahr nochmals übertroffen und in den Sommermonaten insgesamt rund 15.000 Kilometer erradelt – mehr als die Distanz von Berlin nach Australien. Auf der Strecke konnten 3.000 kg CO2-Emissionen eingespart werden.

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, tut etwas Gutes für die eigene Gesundheit und die Umwelt – das ist nichts Neues. Bei Degewo radeln Mitarbeitende außerdem noch für einen guten Zweck: Für jeden Kilometer, den die Kollegen zur Arbeit und wieder nach Hause geradelt sind, spendet Degewo 10 Cent für die Weiterentwicklung der „Grünen Klassenzimmer“ der Naturschutz- und Ranger-Station in Berlin-Marienfelde.



Im kommenden Jahr soll das Naturpädagogische Bildungs- und Erfahrungsangebot „Von Natur aus G.U.T.“ auf der Naturschutzstation Marienfelde ausgebaut werden. Geplant ist die Anlage von Hoch- und Tischbeeten, die Anpflanzung von „alten Sorten“ an Obstgehölzen und die Ansaat einer blütenreichen Wildblumenwiese. Der Start für diese Vorhaben wird mit dem Spendenbetrag von Degewo ermöglicht.



„Jeder Kilometer zählt! Als verantwortungsbewusstes Unternehmen motivieren wir unsere Kollegen jedes Jahr, fleißig mitzuradeln und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mit unserer Spende unterstützen wir die Naturschutzstation Marienfelde, die mit ihrer Aufklärungsarbeit das Verständnis im Umgang mit Umwelt und Natur stärkt„, so Nadine Falkowski-Koch, Bereichsleiterin der Unternehmenskommunikation bei Degewo.



„Für die Naturschutz- und Ranger-Station Marienfelde ist uns besonders wichtig, dass Degewo mit dem Spendenbudget von WRAM die Weiterentwicklung der „Grünen Klassenzimmer“ unterstützt. Wir wollen durch Bildungsarbeit für alle Altersgruppen die Stadtnatur erlebbar machen. Gesundheit, Natur und Teilhabe stehen dabei im Vordergrund“, erklärt Björn Lindner, Leiter der Naturschutz- und Ranger-Station in Berlin-Marienfelde.