Degewo setzt Wachstumskurs in 2022 fort

Das landeseigene Wohnungsunternehmen Degewo hat im vergangenen Jahr 934 Mio. Euro in den Neubau und den Ankauf von Wohnungen investiert. Der Bestand wurde um insgesamt 3.256 Wohnungen erhöht und ist somit um 4% auf 79.326 Wohnungen angewachsen.

.

Im Neubaubereich hat Degewo mit 1.129 fertiggestellten Neubauwohnungen im vergangenen Jahr etwa 7% des Berliner Gesamtwachstums realisiert. Mindestens die Hälfte der Wohnungen ist sozial gefördert und wird dem Markt zu Mieten ab 6,50 Euro kalt/m² zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig hat das Unternehmen insgesamt 2.189 Wohnungen aus dem Bestandsankauf von Deutsche Wohnen und Vonovia in ihr Portfolio integriert.



Das zurückliegende Geschäftsjahr bezeichneten die beiden Vorstände als herausfordernd. „Unsere Wachstums- und Finanzierungsstrategie ist durch die solide Entwicklung der Vorjahre geprägt. Das bestätigen uns auch immer wieder unabhängige Dritte. Wir sind gut durch dieses schwierige Geschäftsjahr gekommen und konnten unseren Wachstumskurs planmäßig fortsetzen“ so Vorstandsmitglied Christoph Beck.



Für die Transformation ihres gesamten Gebäudebestands in Richtung Klimaneutralität will das Wohnungsunternehmen bis 2045 hohe Investitionen tätigen. „Wir haben uns im vergangenen Jahr sehr intensiv für die Stärkung des Klimaschutzes eingesetzt und unsere Klimaschutzstrategie für die kommenden Jahre erarbeitet. Neben dem klimafreundlichen Neubau setzen wir weiterhin auf innovative Anlagentechnik und die energetische Ertüchtigung unserer Bestände. Zudem haben wir 2022 unsere Holzbauoffensive erfolgreich gestartet. Dass wir unsere Ziele erreicht und auch Innovationen erfolgreich vorangetrieben haben, verdanken wir dem Einsatz der über 1.400 Mitarbeiter bei Degewo und ihren Tochterunternehmen", erklärt Vorstandsmitglied Sandra Wehrmann.



Im Geschäftsjahr 2022 hat Degewo 102 Millionen Euro für die Sicherung und Erhöhung der Bestandsqualität verwendet. Den erwirtschafteten Jahresüberschuss von 109 Millionen Euro investiert das Wohnungsunternehmen in die Bewirtschaftung ihrer Häuser und die Erweiterung des Wohnungsbestands. Mittelfristig will man ca. 1,2 Milliarden Euro investieren.