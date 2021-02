Degewos Innovationspreis kehrt aus Kreativpause zurück

Der zuletzt 2018 von der Degewo verliehene „Smart Up“-Innovationspreis geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde, allerdings unter einem neuem Namen und mit neuen Kategorien. Außerdem können in diesem Jahr erstmals auch Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens teilnehmen.

Zukünftig heißt der Innovationspreis nicht mehr „Smart up the City“ sondern „Smart Up By Degewo“. Prämiert werden neue Lösungen von Start-ups & anderen Ideengebern, die das Wohnen & Bauen der Zukunft prägen. Die begehrte Auszeichnung ist gleichzeitig der Start zukunftsweisender Pilotprojekte, die Degewo anschließend mit den Gewinnern umsetzen wird. Die Bewerbungsphase ist soeben gestartet.



In vier Kategorien werden Ideen gesucht: „The Future of Degewo“, „The Future of Berlin“, „The Future of Buildings“ und „The Future of Living“. Das Wohnungsunternehmen sucht Start-ups und andere Innovatoren mit Produkten und Dienstleistungen, die eine direkte Antwort auf eine der Herausforderungen darstellen und sich innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten im Unternehmen implementieren lassen.



Erstmals können sich auch Mitarbeiter mit ihren kreativen Ideen bewerben. Die beiden Degewo-Vorstände, Sandra Wehrmann und Christoph Beck, freuen sich auf die Wettbewerbsergebnisse: „Wir sind auf den Input und frische Ideen sehr gespannt, so Christoph Beck. „Innovationsfähigkeit und Geschwindigkeit treffen auf Erfahrung und Solidität - wir hoffen auf kreative und umsetzbare Lösungen„, ergänzt Sandra Wehrmann.



Ein zehnköpfiges „Innovationsteam“ wird die Bewerber kostenlos coachen und begleiten. Der Hauptgewinn ist die Umsetzung des Pilotprojektes mit Degewo und ein Geldpreis in Höhe von 5.000 Euro für Start-ups. Erfolgreiche Projekte von Mitarbeitern werden mit einem Sachpreis belohnt - und ebenfalls mit der Umsetzung des Pilotprojektes.