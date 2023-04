Degewo hisst Richtkranz für Neue Ringkolonnaden Süd

Die Degewo ist weiter auf Wachstumskurs. Der Bau von über 1.900 zur Hälfte mietpreisgebundenen Wohnungen wird den Bestand des Wohnungsunternehmens im Nordosten der Stadt ergänzen. Am 20. April wurde der Richtkranz für die „Neuen Ringkolonnaden Süd“ im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gehisst.

