Degewo geht in Altglienicke in nächste Bauphase

Degewo beginnt in seinem „Quartier der Vielfalt“ im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick mit einem weiteren Bauabschnitt. Am Bohnsdorfer Weg werden in diesen Tagen vorbereitende Maßnahmen für den Bau von 462 Wohnungen in 30 zwei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern getroffen, die in kleinen Gruppen um Innenhöfe angelegt werden. Bis auf eines werden alle Mehrfamilienhäuser in der nachhaltigen Holzhybridbauweise erbaut.

