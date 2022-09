Degewo feiert Richtfest in der Parkstadt Falkensee

Der westlich von Berlin gelegene Wohnort Falkensee wächst seit Oktober 2021 um weitere 404 Wohnungen. Auf den Grundstücken entlang der Falkenstraße/ Adlerstraße konnte heute im Beisein des Staatssekretärs im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, Rainer Genilke, dem Bürgermeister von Falkensee, Heiko Müller und des degewo-Vorstandsmitglieds, Sandra Wehrmann, Richtfest gefeiert werden.

