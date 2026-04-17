Neubau am Seeburger Weg
Degewo feiert Richtfest für 156 Wohnungen in Spandau
In Berlin-Spandau feierte die landeseigene Degewo das Richtfest am Seeburger Weg: Auf dem rund 7.000 m² großen Grundstück entstehen insgesamt 156 Einheiten, darunter geförderte Wohnungen und betreutes Wohnen. Das Projekt wird schlüsselfertig von der Cesa Group realisiert, die Bauausführung liegt bei der E.L.I.A. GmbH.
„Berlin wächst – und damit wächst auch die Verantwortung, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Projekte wie der Seeburger Weg zeigen, dass wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen vorankommen. Hier entsteht Wohnraum, der Familien, Alleinstehenden und älteren Menschen Sicherheit gibt. Das ist ein starkes Signal für Spandau und für ganz Berlin“, sagt Stephan Machulik, Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz in Berlin.
„Mit den 135 Wohnungen und den 21 Apartments für betreutes Wohnen schaffen wir ein Angebot, das vielen Menschen ein modernes und bezahlbares Zuhause ermöglicht. Unser Dank gilt allen Planerinnen, Planern und Gewerken sowie unseren Partnern Cesa Group und E.L.I.A. Solche Projekte gelingen nur, wenn viele Akteure verlässlich zusammenarbeiten. Das heutige Richtfest zeigt, was wir gemeinsam erreichen können“, sagt Christoph Beck, Vorstandsmitglied von Degewo.
„Spandau braucht neuen Wohnraum – und zwar solchen, der für breite Bevölkerungsschichten bezahlbar bleibt. Der Seeburger Weg zeigt, wie kommunale Wohnungsunternehmen Verantwortung übernehmen und wie wir als Bezirk die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen. Die Kombination aus geförderten Wohnungen und betreutem Wohnen stärkt den sozialen Zusammenhalt direkt vor Ort“, sagt Thorsten Schatz, Bezirksstadtrat für Bauen, Planen, Umwelt- und Naturschutz in Berlin-Spandau.
Die fünf Neubauten bieten künftig Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern, barrierefreie Grundrisse, moderne Energieeffizienz nach KfW-55-Standard sowie eine nachhaltige Ausstattung mit Dachbegrünung und Photovoltaik. Ein Spielplatz, Fahrradstellplätze und eine Tiefgarage ergänzen das Angebot.