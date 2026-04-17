Degewo feiert Richtfest für 156 Wohnungen in Spandau

In Berlin-Spandau feierte die landeseigene Degewo das Richtfest am Seeburger Weg: Auf dem rund 7.000 m² großen Grundstück entstehen insgesamt 156 Einheiten, darunter geförderte Wohnungen und betreutes Wohnen. Das Projekt wird schlüsselfertig von der Cesa Group realisiert, die Bauausführung liegt bei der E.L.I.A. GmbH.

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