Die Degewo feiert in der Wohnsiedlung zwischen Omnibushof, Gatower Straße und Wilhelmstraße Richtfest. Der Holzhybrid-Neubau in der Spandauer Wilhelmsstadt ist teil der Holzbauoffensive des Wohnungsunternehmens. Insgesamt entstehen an sechs Standorten acht Neubauten mit 253 Wohnungen in Holzhybridbauweise.

