Degewo feiert Quartierseröffnung in Marzahn-Hellersdorf

Die Degewo hat am 22. Juli 2022 mit Gordon Lemm, Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf und Juliane Witt, Bezirksstadträtin Stadtentwicklung, Umwelt und Naturschutz, Straßen- und Grünflächen stellvertretend für alle neuen Mieter in der Karl-Holtz-Straße eine junge, dreiköpfige Familie begrüßt. Aktuell sind bereits rund 70% der insgesamt 438 Wohnungen nahe des Bürgerparks vermietet.

