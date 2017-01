Degewo feiert Grundsteinlegung für Erweiterung der Joachim-Ringelnatz-Siedlung

Positives Signal zum Jahresbeginn: Am 11. Januar 2017 wurde der Grundstein für die südliche Erweiterung der Joachim-Ringelnatz-Siedlung in Biesdorf-Nord gelegt – das erste Neubauvorhaben in Berlin-Marzahn, das Berlins führendes Wohnungsbauunternehmen degewo im Rahmen der Neubauoffensive realisiert. Weitere Bauvorhaben im Bezirk folgen. Gemeinsam mit der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher, der Bürgermeisterin des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, Dagmar Pohle und degewoVorstand Christoph Beck fiel der feierliche Startschuss für den Bau des neuen Quartiers.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Degewo Berlin Joachim-Ringelnatz-Siedlung

Die Joachim-Ringelnatz-Siedlung Süd ist ein weiteres Bauvorhaben innerhalb der Wohnungsbauoffensive des Landes Berlin und ein positives Beispiel für die Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum durch die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen. „Wir brauchen in unserer Stadt vor allem Wohnungen, die sich alle Berlinerinnen und Berliner leisten können. Jede neu gebaute Wohnung zu bezahlbaren Mieten trägt dazu bei. Die degewo engagiert sich beim Wohnungsbau besonders und berücksichtigt dabei auch die Bedürfnisse des Quartiers. Nur dort, wo die Neubauten dem gesamten Quartier einen Mehrwert bringen, werden neuen Mieterinnen und Mieter willkommen sein“, sagte die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher.





Bis Dezember 2018 baut Degewo 299 Wohnungen auf eigenem Grundstück in Biesdorf-Nord.



Degewo ergänzt ihren Wohnungsbestand in Biesdorf-Nord: Auf dem 18.200 m² großen Grundstück in der Joachim-Ringelnatz-Straße 2-14 entstehen bis zum Winter 2018 attraktive und bezahlbare Mietwohnungen mit funktionalen Grundrisslösungen und einer Gesamtwohnfläche von rund 20.500 m². Die vier- bis sechsgeschossigen Neubauten werden auf behutsame Weise die bestehende Bebauung ergänzen und das Quartier städtebaulich abrunden. Großzügig gestaltete Grünflächen mit zentraler Mittelachse, die Alt- und Neubauquartier miteinander verbindet, werden einen Mehrwert für das Quartier schaffen. Die bestehende Joachim-Ringelnatz-Siedlung mit 396 Wohnungen und ihren markanten Tonnendächern wurde in den Jahren 1993 bis 1995 von der damaligen Wohnungsbaugesellschaft Marzahn, heute Degewo, errichtet.



Als südliche Ergänzung entstehen in der Joachim-Ringelnatz-Straße 2-14 sieben Mehrfamilienhäuser mit 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen und Wohnungsgrößen zwischen 34 und 97 m². Rund ein Drittel der Wohnungen haben 1 bis 2 Zimmer, zwei Drittel der Wohnungen sind größer, mit drei und vier Zimmern. „Wir gehen mit unserem Wohnungsangebot sowohl auf die demografische Situation des Quartiers, als auch auf den verstärkten Zuzug junger Familien im Bezirk ein“ sagt Degewo-Vorstandsmitglied Christoph Beck. Alle Wohnungen verfügen über Balkon und sind weitgehend barrierefrei gestaltet. Weiterhin gibt es 108 Pkw-Stellplätze sowie mehr als 520 Fahrrad-Stellplätze.



„Marzahn-Hellersdorf entwickelt als jüngster Berliner Bezirk eine besondere Dynamik: Die Einwohnerzahl im Bezirk steigt seit mehreren Jahren deutlich an. Auch Biesdorf-Nord ist einer der Ortsteile, in dem Wohnungen fehlen, aber noch Flächenpotenziale vorhanden sind. Wir sind froh, dass wir mit degewo einen starken Partner im Bezirk haben, der eigene Baugrundstücke für den Geschosswohnungsbau aktiviert und eine Vielzahl bezahlbarer Wohnungen schafft, denn die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum im Bezirk lässt sich langfristig nur durch den Bau neuer Wohnungen lösen bzw. stabilisieren“, betonte Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle. Das Grundstück Joachim-Ringelnatz-Straße 2-14 befindet sich seit vielen Jahrzehnten als Baulandreserve im Besitz von Degewo.



Die Durchschnittsmiete beträgt etwa 8,00 Euro nettokalt/m². Damit liegen die Neubau-Mietendes Wohnungsunternehmens auf einem Niveau, das mit den Neuvermietungen im Bestand anderer Wohnungsanbieter im Bezirk vergleichbar ist und weit unterhalb des üblichen Neubau-Mietniveaus von rund 10 Euro/m². 110 Wohnungen, etwa ein Drittel der Gesamtzahl, wird degewo zu Mieten von durchschnittlich 6,50 Euro/m² nettokalt anbieten. Möglich ist dies u.a. durch den Einsatz von Wohnungsbaufördermitteln des Landes Berlin. degewo investiert rund 44 Millionen Euro in den Neubau, der im Dezember 2018 fertig gestellt sein soll.