Fertigstellung im Sommer 2027
Degewo bringt Holz-Hybrid-Quartier auf die Zielgerade
In Berlin-Mahlsdorf erreicht eines der größten Wohnungsbauprojekte des Bezirks den nächsten Meilenstein: Degewo feiert Richtfest für ein neues Quartier an der Bisamstraße. Neben 248 Mietwohnungen entstehen auch eine Kita sowie Flächen für Schule und Freizeit. Das Projekt stärkt die soziale Infrastruktur im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und setzt zugleich auf nachhaltige Bauweise.
Das entstehende Wohnquartier umfasst 35 Gebäude, die sich aus 27 Stadtvillen mit jeweils acht Wohnungen sowie acht Reihenhausgebäuden mit jeweils vier Wohneinheiten zusammensetzen. Die zweigeschossigen Gebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss orientieren sich an ortstypischen Stadtvillen und fügen sich harmonisch in die gewachsene Nachbarschaft ein. Insgesamt entstehen 136 geförderte und 108 barrierearme Wohnungen. Damit leistet das Neubauvorhaben einen zentralen Beitrag zu einer sozial ausgewogenen Wohnraumversorgung im wachsenden Berliner Osten.
Gleichzeitig will das Wohnungsunternehmen ein nachbarschaftliches Umfeld entwickeln. Neben Wohngebäuden entstehen großzügige Grünflächen, Mietergärten und Aufenthaltsbereiche sowie Spielplätze und Stellplätze für Autos und Fahrräder. Ergänzt wird die soziale Infrastruktur durch eine Kita mit 80 Plätzen sowie geplante Flächen für eine Schule und eine Jugendfreizeiteinrichtung. Darüber hinaus vergibt das Wohnungsunternehmen 51 unbebaute Pachtgrundstücke im Erbbaurecht, die privaten Bauherren die Möglichkeit bieten, hier eigene Einfamilienhäuser zu realisieren.
„Heute wird sichtbar, was in den vergangenen Jahren geplant, vorbereitet und verhandelt wurde. Hier entsteht Wohnraum für viele Menschen, die in Mahlsdorf leben oder hierherziehen möchten. Bezahlbares und barrierearmes Wohnen sowie nachhaltige Bauweisen sind die zentralen Leitlinien unseres Handelns“, sagt Pascal Atzert, Vorstandsmitglied der Degewo.
„Dieses Quartier zeigt, dass Klimaschutz und sozial orientierter Wohnungsbau hervorragend zusammenpassen. Mit Projekten wie diesem schaffen wir nicht nur dringend benötigten Wohnraum, sondern setzen zugleich ein Zeichen dafür, dass nachhaltige Bauweisen und bezahlbare Mieten kein Widerspruch sind. Das ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung Mahlsdorfs und für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung“, sagt Stephan Machulik, Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz.
Ein Schwerpunkt des Neubauvorhabens liegt auf einer energieeffizienten und ressourcenschonenden Versorgung. Die Gebäude werden im Effizienzhaus-40-Standard errichtet und erhalten eine besonders leistungsfähige Gebäudehülle. Die Energieversorgung erfolgt über Geothermie; zusätzlich kommen Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung zum Einsatz. Damit schafft Degewo die Voraussetzung für dauerhaft niedrige Betriebskosten und einen klimafreundlichen Gebäudebetrieb.
Die Fertigstellung des Quartiers ist für den Sommer 2027 geplant. Die geförderten Wohnungen werden zu einer Einstiegsmiete von 7 Euro/m² nettokalt angeboten. Mit dem Richtfest rückt das neue Wohnquartier nun einen entscheidenden Schritt näher daran, ein neues Zuhause für viele Menschen in Mahlsdorf zu werden.