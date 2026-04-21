Degewo bringt Holz-Hybrid-Quartier auf die Zielgerade

In Berlin-Mahlsdorf erreicht eines der größten Wohnungsbauprojekte des Bezirks den nächsten Meilenstein: Degewo feiert Richtfest für ein neues Quartier an der Bisamstraße. Neben 248 Mietwohnungen entstehen auch eine Kita sowie Flächen für Schule und Freizeit. Das Projekt stärkt die soziale Infrastruktur im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und setzt zugleich auf nachhaltige Bauweise.

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