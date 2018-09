DEG Engineering mietet 420 m² Bürofläche in Gelsenkirchen

Die DEG Engineering GmbH hat über 420 m² Bürofläche auf einem Areal, welches anlässlich der im Jahr 1997 durchgeführten Bundesgartenschau in Gelsenkirchen bebaut wurde, langfristig angemietet. Die Immobilie Am Bugapark 1 verfügt über moderne und lichtdurchflutete Mietflächen mit Industrie-Charme. Der neue Mieter entschied sich unter anderem aufgrund der guten Anbindung an die Autobahn A42 sowie dem industriellen Look für die Mietflächen. Die Immobilie befindet sich im Eigentum der Nordsternpark GmbH. Die Cubion Immobilien AG war beratend tätig.

