Defama verkauft zwei Objekte

Die Deutsche Fachmarkt AG hat Kaufverträge zur Veräußerung von zwei Immobilien geschlossen. Es handelt sich um die Objekte Löwenberg und Sonnefeld. Die saldierten Verkaufspreise belaufen sich auf rund 7 Mio. Euro. Die Jahresnettomiete der beiden vermieteten Objekte liegt aktuell bei 400.000 Euro. Aus den Transaktionen resultiert für Defama ein positiver Einmaleffekt von rund 2,3 Mio. Euro vor Steuern.

.

Das Objekt im brandenburgischen Löwenberg in der Eberswalder Straße 6 in Löwenberg umfasst 3.010 m² Mietfläche auf 11.806 m² Grundstück mit 100 Stellplätzen und ist unter anderem an Aldi und einen Sonderpreis-Baumarkt vermietet. Das Objekt im bayrischen Sonnefeld in der Frohnlacher Straße 7 umfasst 1.401 m² Mietfläche auf 7.403 m² Grundstück mit ca. 70 Stellplätzen und ist an Norma und Takko vermietet.



Die Veräußerung erfolgte jeweils mehr als 40% über den ursprünglichen Anschaffungspreisen zuzüglich getätigter Investitionen und zugleich deutlich über dem gutachterlichen Verkehrswert von zuletzt 5,91 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung abzulösender Bankfinanzierungen ergibt sich ein Mittelzufluss von mehr als 2,5 Mio. Euro nach Steuern. Defama beabsichtigt, die freigesetzte Liquidität für den Erwerb weiterer Handelsimmobilien zu nutzen.



Aufgrund des Gewinns aus dem Verkauf des Objekts in Löwenberg erhöht Defama die Ergebnisprognose für 2022 erneut. Erwartet wird nun ein Konzernüberschuss von 5,5 (bisher: 4,2) Mio. Euro. Voraussetzung hierfür ist der planmäßige Vollzug aller Transaktionen.