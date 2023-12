DEFAMA verkauft Einkaufspark Höhn

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat einen notariellen Vertrag zur Veräußerung eines leerstehenden Gebäudes, das Teil des ansonsten fast vollvermieteten Einkaufspark Höhn ist, unterzeichnet. Käufer ist ein namhafter Lebensmittelhändler, der die Immobilie in einen modernen Markt umbauen wird. Die entsprechende Baugenehmigung liegt bereits vor. Der Verkauf wird zum 31.12.2023 ergebniswirksam.

.

DEFAMA hatte die damals an Edeka vermietete Immobilie als Arrondierungsgrundstück zu dem Fachmarktzentrum im Sommer 2017 gekauft. Die Investitionssumme betrug gut 0,6 Mio. Euro. Der Verkauf erfolgte nun zum doppelten Betrag und damit leicht oberhalb des per Ende 2022 ermittelten Gutachterwertes. Dadurch ergibt sich für den Bestandshalter ein Ergebniseffekt im mittleren sechsstelligen Bereich und ein Liquiditätszufluss von gut 1 Mio. Euro nach Steuern. Der Einkaufspark steht auf einem 9.532 m² großen Grundstück und verfügt über eine vermietbare Fläche von 3.719 m².



Des Weiteren steht das Unternehmen nach eigenen Angaben in weit fortgeschrittenen Verhandlungen zu mehreren anderen Objekten. Bei planmäßigem Abschluss der zeitnah erwarteten Transaktionen würde sich ein Liquiditätszufluss im mittleren siebenstelligen Bereich ergeben, der in Objektkäufe reinvestiert werden soll.