DEFAMA tütet größten Einzelerwerb der Firmengeschichte ein

DEFAMA hat mit der GRR Group einen Kaufvertrag über das 10.000 m² große Reutter-Center in Zell unter Aichelberg (Baden-Württemberg) unterzeichnet. Mit einem Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionenbereich handelt es sich um den größten Einzelerwerb in der Firmengeschichte des Bestandshalters.

.