DEFAMA steigert FFO und setzt neuen Ankaufsrekord

DEFAMA bleibt in den ersten neun Monaten 2025 klar auf Wachstumskurs. Umsatz, Nettoergebnis und FFO wurden gesteigert, während insgesamt 16 Objektankäufe einen neuen Jahresrekord markieren. Die für das Gesamtjahr gesetzten Finanzziele bestätigt das Unternehmen unverändert.

.

In den ersten neun Monaten 2025 erzielte DEFAMA bei einem Umsatz von 23,0 Mio. Euro (Vorjahr 19,9 Mio. Euro) ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 15,2 Mio. Euro (13,6 Mio. Euro). Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 5,1 Mio. Euro (5,1 Mio. Euro) erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mio. Euro (3,9 Mio. Euro). Enthalten war im Vorjahr ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung des Objekts Büdelsdorf, im Berichtszeitraum aus dem Verkauf von Templin. Die Funds From Operations (FFO), bei denen diese herausgerechnet sind, erhöhten sich auf 8,2 Mio. Euro (7,6 Mio. Euro), entsprechend 1,71 Euro je Aktie (1,59 Euro).



In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2025 die Erträge von 77 Bestandsobjekten. Im zweiten Quartal kam mit Abtsgmünd ein weiteres Objekt hinzu, im dritten Quartal folgten Havelberg und Wienhausen, wobei Templin durch den Verkauf wegfiel. Der am 17. Juni gemeldete Portfolio-Kauf wird ebenso wie Löbau erst im vierten Quartal zum Ergebnis beitragen, Brand-Erbisdorf fällt im Oktober durch den erfolgten Verkauf weg. Die ab Oktober erworbenen Objekte steuern erst 2026 erste Erträge bei.



In den ersten neun Monaten 2025 konnte DEFAMA insgesamt 14 Objektkäufe durchführen. Mit zwei weiteren, im Oktober beurkundeten Ankäufen wurde bereits ein neuer Jahresrekord erreicht. Der Vorstand geht davon aus, bis Jahresende noch weitere Akquisitionen melden zu können. Zudem befinden sich verschiedene Umbauprojekte in Umsetzung oder Planung, die künftig zu höheren Mieterträgen führen werden.



Daher bestätigt das Unternehmen die für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Ziele eines Jahresüberschusses von mehr als 5 Mio. Euro, einer Steigerung der Funds From Operations auf 11 Mio. Euro und einer weiteren Dividendenerhöhung. Durch die Zahlen und Erfolge der ersten neun Monate wurde hierfür schon eine gute Grundlage gelegt. Der Jahresüberschuss wird noch etwas höher ausfallen, da nach dem Quartalsstichtag die Veräußerung des Objekts Brand-Erbisdorf abgewickelt wurde und für Waltershausen voraussichtlich zum Jahresende erfolgt.



Die DEFAMA sieht sich dank der soliden Aufstellung weiterhin als Profiteur des für viele Marktteilnehmer herausfordernden Umfelds und ist dank durchschnittlich 7,5 Jahre Zinsbindung auch für etwaige neue Verwerfungen an der Zinsfront gut gerüstet. Insgesamt ist Unternehmen gut positioniert, sich im anhaltend unruhigen Marktumfeld ergebende Chancen zu nutzen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen daran, das durch die teils weit fortgeschrittenen Tilgungen vieler Bestandsobjekte entstandene Potenzial zu realisieren, sei es durch eine Refinanzierung mit erhöhter Beleihung oder Liquidität generierende Verkäufe.



Zugleich erhalte der Bestandshalter sowohl von bestehenden Banken als auch beim Kontakt mit neuen potenziellen Finanzierungspartnern laufend attraktive Angebote für in Ankaufprüfung befindliche Objekte. Der Vorstand sei daher sehr zuversichtlich, das Wachstum der vergangenen Jahre sowohl durch weitere Zukäufe als auch durch wertsteigernde Investitionen in das Bestandsportfolio fortsetzen zu können.