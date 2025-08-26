DEFAMA steigert FFO auf 5,5 Mio. Euro

DEFAMA hat im ersten Halbjahr 2025 den FFO um 8 % auf 5,5 Mio. Euro gesteigert. Trotz geringeren Nettoergebnisses bleibt der Immobilieninvestor auf Wachstumskurs. Mit Zukäufen und Vermietungserfolgen bekräftigt das Unternehmen seine Jahresziele.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte DEFAMA bei einem Umsatz von 15,2 Mio. Euro (Vj. 13,2 Mio. Euro) ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 9,0 Mio. Euro (9,5 Mio. Euro). Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 2,4 Mio. Euro (3,8 Mio. Euro) erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mio. Euro (3,0 Mio. Euro). Enthalten war im Vorjahr ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung des Fachmarktzentrums Büdelsdorf. Die Funds From Operations (FFO), bei denen dieser herausgerechnet ist, erreichten 5,5 Mio. Euro (5,1 Mio. Euro), entsprechend 1,14 Euro (1,06 Euro) je Aktie.



In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2025 die Erträge von 77 Bestandsobjekten. Im zweiten Quartal kam mit Abtsgmünd ein weiteres Objekt hinzu [wir berichteten]. Zum dritten Quartal folgen Havelberg [wir berichteten] und Wienhausen [wir berichteten], wobei umgekehrt Templin durch den Verkauf wegfällt. Voraussichtlich ab September werden erste Erträge aus dem jüngsten Portfoliokauf mit elf Standorten in den Zahlen enthalten sein [wir berichteten].



Durch das Ergebnis des ersten Halbjahres 2025 sowie die gemeldeten Vermietungserfolge, bislang 13 Zukäufe und die Veräußerung der Objekte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen ist DEFAMA auf einem guten Weg, auch im laufenden Geschäftsjahr wieder profitabel zu wachsen. Unverändert angestrebt sind dabei ein Jahresüberschuss von mehr als 5 Mio. Euro und ein FFO von 11 Mio. Euro sowie eine weitere Dividendenerhöhung.