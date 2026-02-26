DEFAMA steigert FFO auf 10,8 Millionen Euro

Der Fachmarkt-Spezialist steigert 2025 den FFO um 8 Prozent auf 10,8 Millionen Euro und plant die elfte Dividendenerhöhung in Folge. Mit 19 Zukäufen im Jahresverlauf baut das Unternehmen sein Portfolio auf 99 Einzelhandelsimmobilien aus. Auch für 2026 ist eine erneute Anhebung der Ausschüttung vorgesehen.

.

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen und untestierten Zahlen bei Umsatzerlösen von 31,6 Millionen Euro (Vorjahr: 27,3 Millionen Euro) einen Konzernüberschuss nach HGB von 5,6 Millionen Euro (4,6 Millionen Euro) beziehungsweise 1,17 Euro (0,95 Euro) je Aktie erwirtschaftet. Dazu trug ein positiver Effekt von rund 2,2 Millionen Euro aus Veräußerungen von Objekten bei. Im Jahr 2024 war ein positiver Verkaufs­effekt in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro enthalten.



Die Funds from Operations (FFO), in denen Verkaufsgewinne herausgerechnet sind, lagen bei 10,8 Millionen Euro (10,0 Millionen Euro). Dies entspricht einem FFO von 2,25 Euro (2,09 Euro) je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat planen auf Basis des erzielten Gewinns, der Hauptversammlung eine von 60 auf 63 Cent je Aktie erhöhte Dividende vorzuschlagen. Damit setzt das Unternehmen die seit Firmengründung verfolgte aktionärsfreundliche Politik einer jährlich gesteigerten Ausschüttung fort und schlägt die elfte Dividendenerhöhung in Folge vor.



Für das Jahr 2026 strebt DEFAMA einen Konzernüberschuss nach HGB von mindestens 5 Millionen Euro und einen FFO mindestens auf Vorjahreshöhe an. Dies impliziert die vollständige Kompensation des Wegfalls von rund 1 Million Euro an FFO durch vier große Leerflächen. Davon resultieren drei aus der Insolvenz von Hammer Fachmarkt und eine aus dem Auszug eines B1 Baumarkts im Zuge der kompletten Einstellung dieser Vertriebslinie durch die Rewe-Gruppe. Gemäß der Ausschüttungspolitik beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende auch für 2026 erneut anzuheben.



Nach Abschluss aller beurkundeten Transaktionen – seit Jahresbeginn erfolgten bislang fünf Zukäufe – verfügt der Bestandshalter über ein Portfolio von 99 Einzelhandelsimmobilien mit rund 330.000 m² Nutzfläche, die zu 93 Prozent vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf 29 Millionen Euro. Zu den größten Mietern zählen Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny, Rewe, DM, Rossmann, Getränke Hoffmann, Jysk, Action, AWG, Deichmann, Kik, Takko, Tedi und Toom.



Die testierten Zahlen und den Geschäftsbericht 2025 wird DEFAMA im Mai 2026 veröffentlichen. Die ordentliche Hauptversammlung findet am 13. Juli 2026 in Berlin wieder als hybride Veranstaltung statt.