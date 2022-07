Defama steigert Erträge durch Vermietungen und Ankäufe

Die Deutsche Fachmarkt AG hat eine Reihe von Verträgen und Vereinbarungen geschlossen, Mietanpassungen durchgeführt sowie zwei Immobilien gekauft, die insgesamt zu einer Steigerung der annualisierten Nettomieten um mehr als 700.000 Euro führen. So unterzeichnete Defama Kaufverträge über zwei Nahversorger in Thüringen und schloss in Bestandsobjekten langfristige Mietverträge.

.

Es handelt sich dabei um Standorte in den thüringischen Gemeinden Apfelstädt und Waltershausen mit Netto und Tegut als Hauptmieter. Die Kaufpreise belaufen sich auf 2,95 Mio. Euro entsprechend dem 10-fachen der Jahresnettomiete. Die Mietfläche des Netto-Marktes in der Sülzenbrücker Straße 8 in Apfelstädt beträgt gut 1.000 m². Die Mietfläche in der Ibenhainer Straße 65 in Waltershausen beträgt rund 2.900 m², von denen knapp 2.000 m² von Tegut genutzt werden. Zudem sind im westlichen Gebäude zehn Wohnungen an einen der Diakonie Gotha nahestehenden Verein vermietet.



Darüber hinaus hat Defama in einigen Bestandsobjekten neue langfristige Mietverträge abgeschlossen. So konnte in Gardelegen ein neuer Vertrag mit dem Renovierungs-Discounter Tedox für eine Fläche von rund 1.400 m² geschlossen werden. Der Bauantrag soll kurzfristig gestellt und der Umbau bis Anfang 2023 abgeschlossen werden. Für die übrigen Leerflächen ist Defama in fortgeschrittenen Gesprächen und geht bis Jahresende von weiteren Vertragsschlüssen aus. Vollvermietet ist jetzt das Objekt Eberswalde. Hier hat Defama einen langfristigen Mietvertrag mit einem Tierfachgeschäft geschlossen.



In Lübbenau konnte Defama im Ende Mai insgesamt gut 300 m² an die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) vermieten. Der entsprechende Umbau wurde im Vorgriff auf den Vertrag schon durchgeführt. Auch hier laufen mehrere weitere Verhandlungen für größere Flächen, die in den nächsten Monaten zu Vertragsschlüssen führen werden. Darüber hinaus konnten in den vergangenen Wochen zahlreiche Mietanpassungen im Immobilienbestand durchgeführt werden, größtenteils aufgrund vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln.



Nach Abschluss aller Transaktionen und Umbaumaßnahmen erhöht sich der annualisierte FFO auf über 9,5 Mio. Euro, entsprechend 1,98 Euro je Aktie. Der Vorstand ist optimistisch, den FFO je Aktie durch weitere Zukäufe und/oder Vermietungserfolge im laufenden Jahr noch weiter steigern zu können. Vor dem Hintergrund der erläuterten Erfolge sowie weiteren kurz vor Abschluss stehenden Verhandlungen überarbeitet die Defama aktuell ihre Planzahlen. Der Vorstand geht davon aus, nach den Halbjahreszahlen erhöhte Prognosen vorlegen zu können.