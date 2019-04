DEFAMA plant weitere Dividendenerhöhung

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat ihre vorläufigen Zahlen bestätigt. Der Bestandshalter hat demnach bei Umsatzerlösen von 9,1 (Vj.: 5,8) Mio. Euro einen Konzernjahresüberschuss von 1,70 (1,36) Mio. Euro bzw. 0,46 (0,38) Euro je Aktie erwirtschaftet. Das entspricht einem Anstieg von 25%. Die Funds From Operations (FFO) lagen bei 3,65 (2,58) Mio. Euro bzw. 1,01 (0,73) Euro je Aktie, ein Plus von 41%. An dieser positiven Entwicklungen sollen auch die Aktionäre partizipieren. Das Unternehmen plant eine erneute Anhebung der Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 20. Juni 2019 in Berlin daher vor, eine von 34 auf 40 Cent je Aktie erhöhte Dividende auszuschütten. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Aktienzahl entspricht dies einer um 29% erhöhten Ausschüttungssumme.

.

Für das laufende Jahr bekräftigt der Vorstand die Prognose einer Steigerung des FFO auf 4,4 Mio. Euro. Der annualisierte FFO des Portfolios soll bis Jahresende mindestens 5 Mio. Euro erreichen. Beim Nettogewinn nach HGB rechnet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr mit einem Anstieg auf mindestens 2,2 Mio. Euro bzw. 0,56 Euro je Aktie. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende für 2019 erneut anzuheben.



Aktuell besitzt DEFAMA ein Portfolio von 30 Fachmarktzentren mit insgesamt über 120.000 m² Nutzfläche, die zu 96% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 9,3 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen Aldi, Edeka, Lidl, Norma, Penny, Rewe, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Toom.