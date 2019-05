DEFAMA erzielt 50 % FFO-Anstieg im ersten Quartal

Im ersten Quartal 2019 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) bei einem Umsatz von 2,70 (Vj. 1,77) Mio. Euro ein Ergeb­nis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 1,66 (1,12) Mio. Euro. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 690 (471) TEuro erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 536 (370) TEuro. Dies entspricht einem Gewinn von 0,14 (0,10) Euro je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 1,13 (0,75) Mio. Euro und erhöhten sich somit um 50 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

.

In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2019 die Erträge von 30 Bestandsobjekten. Diese bilden auch im zweiten Quartal unverändert die Ertragsbasis. Für das Gesamtjahr erwartet DEFAMA einen FFO von 4,4 Mio. Euro sowie einen Nettogewinn nach HGB von 2,2 Mio. Euro. In dieser Guidance ist bereits berücksichtigt, dass im zweiten Halbjahr durch den anstehenden Umbau in Radeberg teilweise Mieterträge weg- und umgekehrt weitere Kosten an­fallen werden. Weitere Objektkäufe dürften im zweiten Halbjahr zusätzliche Erträge beisteuern.



Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei 4,4 Mio. Euro, entsprechend 1,13 Euro je Aktie. Der Vorstand geht davon aus, zeitnah Zukäufe vermelden und den annualisierten FFO mit den vorhandenen liquiden Mitteln noch deutlich steigern zu können. Per Ende 2019 soll diese Kennzahl bei mindestens 5,0 Mio. Euro liegen.