DEFAMA verbucht FFO-Anstieg um 27 %

Im ersten Halbjahr 2019 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) bei einem Umsatz von 5,47 (Vj. 4,23) Mio. Euro ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 3,31 (2,58) Mio. Euro. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 1,33 (1,08) Mio. Euro erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 1,02 (0,85) TEuro. Dies entspricht einem Gewinn von 0,26 (0,24) Euro je Aktie. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 2,20 (1,74) Mio. Euro und erhöhten sich somit um 27 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

.

In den Zahlen enthalten waren im ersten Halbjahr 2019 die Erträge von 30 Bestandsobjekten. Ab Mitte Juli trägt das Fachmarktzentrum Dinslaken erstmals zum Ergebnis bei, das Nahversorgungszentrum Sternberg voraussichtlich ab dem Schlussquartal. Für das Gesamtjahr strebt DEFAMA weiterhin einen FFO von 4,4 Mio. Euro sowie einen Nettogewinn nach HGB von 2,2 Mio. Euro an. Effekte aus dem geplanten Umbau und Verkauf des EKZ Radeberg sind hierin nicht berücksichtigt.



Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei gut 4,7 Mio. Euro, entsprechend 1,22 Euro je Aktie. Der Vorstand geht davon aus, den annualisierten FFO mit den vorhandenen liquiden Mitteln noch weiter steigern zu können. Per Ende 2019 soll diese Kennzahl bei mindestens 5,0 Mio. Euro liegen.