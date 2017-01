DEFAMA kauft zwei weitere Fachmarktzentren im Norden

Kurz nachdem die Deutsche Fachmarkt AG Ende Dezember ihren bisher schwersten Ankauf in Bad Dürrenberg getätigt hat, wurden Kaufverträge über zwei weitere Fachmarktzentren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Die Nutzfläche der beiden Objekte liegt insgesamt bei über 10.000 m². Das Gesamtportfolio der DEFAMA umfasst damit nunmehr 15 Standorte mit rund 75.000 m² Fläche, die zu 97 % vermietet ist.

Die beiden aktuellen Transaktionen stehen allerdings verkäuferseitig noch unter Gremienvorbehalt. Der Kaufpreis für beide Objekte soll erst nach Zustimmung der Gesellschafter des Verkäufers veröffentlicht werden. Die jährlichen Nettomieterträge der Fachmärkte liegen derzeit bei gut 800.000 Euro.



Mieter des Fachmarktzentrums Büdelsdorf in der Hollerstraße 47-63 in Schleswig-Holstein sind Bon Prix, Deichmann, Jeans Fritz, Takko und Tedi sowie diverse kleinere Geschäfte. Darüber hinaus werden im Obergeschoss Büroflächen von einem Unternehmen aus der Medizintechnikbranche, einer Zahnarztpraxis und einem Dentallabor genutzt. Hauptmieter des Fachmarkzentrums Mühlring 3 in Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern sind Coop/Sky, Dänisches Bettenlager, Deichmann und Takko.



Mit Abschluss aller Käufe steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA-Gruppe auf 5,4 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen Aldi, Edeka, Lidl, Netto, Penny, Rewe, Coop/Sky, Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko, Hammer und Toom.