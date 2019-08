DEFAMA kauft Netto-Markt in Remscheid

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat eine weitere Handelsimmobilie erworben. Dieses Mal handelt es sich um einen Netto-Markt in Remscheid-Lennep (Nordrhein-Westfalen) geschlossen. Der Kaufpreis beträgt 3 Mio. Euro. Die künftige Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 290.000 Euro. Die vermietbare Fläche umfasst 1.917 m². Neben dem Hauptmieter Netto, sind Teile des 2009 erbauten Objektes auch an Admiral und einen Asia-Imbiss vermietet. Der Standort liegt in einem hochfrequentierten Gewerbegebiet nur wenige hundert Meter von der Autobahn A1 entfernt.

.

Mit Abschluss der Transaktion steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA auf 10,3 Mio. Euro. Das Portfolio umfasst nunmehr 33 Standorte mit über 130.000 m² Nutzfläche, die zu rund 96% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen Aldi, Edeka, Lidl, Netto, Norma, Penny, Rewe, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, Kik, Takko und Toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei knapp 4,9 Mio. Euro, entsprechend 1,25 Euro je Aktie.