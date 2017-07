Defama kauft Nahversorgungszentren im Harz

Die Deutsche Fachmarkt AG (Defama) hat Kaufverträge über zwei Nahversorgungszentren mit Wohnanteil geschlossen. Die Transaktion wird als sogenannter Share-Deal abgewickelt, wobei Defama jeweils 94% der Objektgesellschaften erwirbt. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 3,75 Mio. Euro. Die jährlichen Nettomieterträge werden nach Vollvermietung bei rund 420,000 Euro liegen.

Die Nutzfläche der zwei Objekte beträgt insgesamt gut 7.200 m², davon knapp ein Drittel Wohnen. Wichtigste Mieter der Objekte in Sangerhausen und Harzgerode sind Edeka, Tedi und NKD. Daneben sind in den Objekten weitere kleinere Mieter wie Bäcker, Fleischer, Lotto/Zeitschriften und Friseur vertreten. Beide Objekte sind voll bzw. nahezu vollvermietet und in ihrem jeweiligen Marktumfeld stark positioniert.