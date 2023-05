Defama kauft in Niedersachsen und reduziert Leerstand

Die Deutsche Fachmarkt AG hat eine Reihe von Verträgen und Vereinbarungen geschlossen, Mietanpassungen durchgeführt sowie einen Nahversorger gekauft, was insgesamt zu einer Steigerung der annualisierten Nettomieten um mehr als 400.000 Euro führen wird. So unterzeichnete Defama am Samstag einen notariellen Kaufvertrag über einen Nahversorger im niedersächsischen Markoldendorf, wenige Kilometer westlich von Einbeck.

.

Der Kaufpreis betrug 1,26 Mio. Euro. Generalmieter des 2013 gebauten Objekts in der Ilmebahnstraße 10 a ist Netto. Die vermietbare Fläche beträgt 1.130 m². Die aktuelle Jahresnettomiete beläuft sich auf 130.000 Euro. Der Nutzen-Lasten-Wechsel soll im Juli erfolgen.



Darüber hinaus hat Defama in einigen Bestandsobjekten neue langfristige Mietverträge geschlossen bzw. steht unmittelbar vor deren Abschluss. So konnte in Hof mit Jysk eine Erweiterung der Fläche von aktuell 1.100 m² auf künftig über 1.500 m² vereinbart werden. Der Bauantrag für die Umbaumaßnahme wird in Kürze gestellt. Nach der Erweiterung ist das Objekt in der Hans-Böckler-Straße 26 mit Ausnahme einer kleinen Restfläche vollvermietet.



In Gardelegen steht das Unternehmen kurz vor dem Abschluss eines Mietvertrags mit einem Fitness-Studio über eine Fläche von gut 1.200 m² im Buschhorstweg 2. Der Bauantrag wurde bereits gestellt. Der Umbau soll bis Herbst 2023 abgeschlossen werden. In diesem Zuge wird ein Bestandsmieter eine Ergänzungsfläche übernehmen. Auch für die Ansiedlung eines Zeitschriftenladens ist nach Abschluss des Mietvertrags mit einer großen Kette ein Umbau in Vorbereitung. Insgesamt wird sich der Leerstand nach Abschluss aller konkret geplanten Baumaßnahmen auf unter 15 Prozent reduzieren, ausgehend von fast 40 Prozent beim Erwerb vor zwei Jahren. Auch für die übrigen Flächen laufen Vermietungsgespräche.



In Harzgerode wurde durch die Vermietung der letzten Leerfläche von 120 m² an eine Tierarztpraxis Vollvermietung an der Adresse Schloßberg 5 a-h erreicht. Hier arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Edeka an einer Neuaufstellung, die durch ein erworbenes Nachbargrundstück möglich wurde.



In Lübbenau liegt ein unterschriftsreifer Mietvertrag mit der deutschen Tochterfirma eines börsennotierten Konzerns vor. Angemietet werden dabei rund 700 m² Büroflächen sowie zahlreiche Stellplätze in der Otto-Grotewohl-Straße 4 a-e. Der Umbau soll bis Jahresende erfolgen und wird den Vermietungsstand im Objekt auf über 90 Prozent erhöhen. Darüber hinaus konnten seit Jahresbeginn zahlreiche Mietanpassungen im Immobilienbestand durchgeführt werden, größtenteils aufgrund vertraglich vereinbarter Wertsicherungsklauseln.



Nach Abschluss aller genannten Zukäufe und Umbaumaßnahmen erhöht sich der annualisierte FFO auf 10,4 Mio. Euro, entsprechend 2,17 Euro je Aktie. Das Portfolio umfasst dann 63 Standorte mit 256.000 m² Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Norma, Penny, Rewe, Getränke Hoffmann, Jysk, Deichmann, KiK, Takko und Toom. Die annualisierte Jahresnettomiete der Defama liegt bei rund 21 Mio. Euro.



Darüber hinaus prüft das Unternehmen eine steigende Zahl von Kaufangeboten zu zunehmend attraktiveren Preisen. Zugleich sind durch diverse jüngst erhaltene Kreditangebote und -abschlüsse von etlichen Banken keine Probleme bei deren Finanzierung zu sehen. Der Vorstand ist daher optimistisch, den FFO je Aktie durch weitere Zukäufe und Vermietungserfolge im laufenden Jahr noch weiter steigern zu können.