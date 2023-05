DEFAMA erzielt FFO-Plus von 18 %

Im ersten Quartal 2023 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) bei einem Umsatz von 5,4 (Vj. 4,6) Mio. Euro ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 3,6 (2,9) Mio. Euro. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 1,2 (1,0) Mio. Euro erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 0,9 (0,8) Mio. Euro. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 2,3 (1,9) Mio. Euro, entsprechend 0,49 (0,44) Euro je Aktie. Sie erhöhten sich somit um 18% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2023 die Erträge von 61 Bestandsobjekten, wobei in Büdelsdorf wegen der erst kurz vor Jahreswechsel erfolgten Eröffnung von Seiten des Fitness-Studios noch keine Miete anfiel. Im Vorjahreszeitraum waren einmalige Kosten für die durchgeführte Kapitalerhöhung und umgekehrt ein positiver Sonderertrag im Zusammenhang mit einer Mietvertragsverlängerung enthalten, die den FFO per Saldo etwas dämpften.



Im zweiten Quartal werden weiterhin 61 Objekte enthalten sein. Im Laufe des dritten Quartals kommen voraussichtlich zusätzliche Erträge aus den jüngst erworbenen Objekten Nordhausen und Markoldendorf hinzu. Zudem werden sich die Erträge im Jahresverlauf durch erfolgte Vermietungen sowie durch Indexmietanpassungen erhöhen.



Durch das Ergebnis des ersten Quartals 2023, den Erwerb von zwei weiteren Immobilien und die abgeschlossenen bzw. unmittelbar vor Unterzeichnung stehenden bedeutenden Mietverträge hat DEFAMA eine gute Basis dafür gelegt, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Unverändert angestrebt sind dabei ein Jahresüberschuss von 4,0 Mio. Euro – dieser versteht sich ohne mögliche Zusatzgewinne aus Verkäufen – und ein FFO von 9,8 Mio. Euro. was eine weitere Dividendenerhöhung ermöglichen soll.



DEFAMA führt laufend Gespräche über potenzielle Kaufobjekte. Der Vorstand ist daher zuversichtlich, den Immobilienbestand zu attraktiven Kaufpreisen weiter ausbauen zu können. Zusammen mit weiteren Vermietungserfolgen und Projektentwicklungen im Bestand soll der annualisierte FFO bis Ende 2023 auf 11 Mio. Euro steigen. Nach Abschluss aller Zukäufe und konkret geplanter Baumaßnahmen liegt DEFAMA hier schon bei 10,4 Mio. Euro bzw. 2,17 Euro je Aktie.