DEFAMA übertrifft sich 2019 erneut selber

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen und untestierten Zahlen bei Umsatzerlösen von 11,2 (Vj.: 9,1) Mio. Euro einen Konzernjahresüberschuss nach HGB von 2,1 (1,7) Mio. Euro bzw. 0,51 (0,46) Euro je Aktie erwirtschaftet. Das entspricht einem Anstieg von 22 %. Die Funds From Operations (FFO) lagen bei 4,6 (3,6) Mio. Euro bzw. 1,14 (1,01) Euro je Aktie, ein Plus von 26 %.

.

Damit hat DEFAMA, bereinigt um Effekte aus der Kapitalerhöhung und dem Umbau in Radeberg [wir berichteten], die Prognosen erreicht bzw. beim FFO als zentraler Steuerungsgröße sogar übertroffen. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung am 18. Juni 2020 in Berlin daher vorschlagen, eine von 40 auf 45 Cent je Aktie erhöhte Dividende auszuschütten. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Aktienzahl entspricht dies einer um 27 % erhöhten Ausschüttungssumme.



Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg des FFO auf rund 5,7 Mio. Euro bzw. 1,30 Euro je Aktie, wobei die Belastungen aus dem Umbau in Radeberg bereits berücksichtigt sind. Der annualisierte FFO des Portfolios soll bis Jahresende mindestens 7,0 Mio. Euro erreichen. Beim Nettogewinn nach HGB rechnet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr mit einem Anstieg auf rund 2,5 Mio. Euro bzw. 0,56 Euro je Aktie. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende für 2020 erneut anzuheben.



Aktuell besitzt die AG ein Portfolio von 37 Fachmarktzentren mit insgesamt 147.000 m² Nutzfläche, die zu 96% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rund 12 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen Aldi, Edeka, Lidl, Netto, Norma, Penny, Rewe, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, Takko und Toom. Die testierten Zahlen und den Geschäftsbericht 2019 wird DEFAMA Ende April 2020 veröffentlichen.