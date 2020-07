DEFAMA erwirbt Toom Baumarkt in Anklam

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat den Toom Baumarkt in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern erworben. Die Immobilie in Anklam wurde 1999 gebaut und 2019 modernisiert. Die vermietbare Fläche des Baumarktes in der Friedländer Landstraße 17 beträgt rund 8.000 m². Verkäufer ist ein Fonds der Verifort Capital.

.

Außerdem erwarb das Unternehmen eine Photovoltaik-Anlage, die sich auf dem Dach des Einkaufszentrums Zeitz befindet. Das Einkaufszentrum hatte DEFAMA im März für 9 Mio. Euro erworben. Die Immobilie in Sachsen-Anhalt ist sowohl, was den Kaufpreis anbelangt, als auch hinsichtlich Jahresnettomiete und Fläche das größte Objekt im Portfolio des Unternehmens [wir berichteten]. Die Gesamtinvestition inklusive des Baumarktes in Anklam beläuft sich auf rund 8 Mio. Euro und bringt der der AG zusätzliche Erträge von über 800 TEuro p.a. ein.



Mit Abschluss dieser Transaktionen steigt die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA auf 14 Mio. Euro. Das Portfolio umfasst nunmehr 39 Standorte mit rund 175.000 m² Nutzfläche, die zu 96% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen Aldi, Edeka, Kaufland, LIDL, Netto, Norma, Penny, Rewe, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, KiK, Takko und Toom. Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei rund 6,7 Mio. Euro, entsprechend 1,52 Euro je Aktie.