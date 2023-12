Deepki verstärkt sein Management

Deepki verstärkt sein Führungsteam um drei Kräfte: Emmanuelle Nello wird zum Chief People Officer, Olivier Pin zum Chief Product Officer und Colin Brown zum VP UK & Irland, Head of Global Sales ernannt.

Emmanuelles Schwerpunkt liegt auf dem Change-Management, der Verstärkung der Talentakquise und -entwicklung sowie der Einführung von Instrumenten und Prozessen, die für das Wachstum von Deepki erforderlich sind. Emmanuelle leitet die CSR- und Diversity-Abteilung und integriert die Teammitglieder in Projekte, welche Deepki dabei helfen, die Unternehmensziele und -werte umzusetzen.



Olivier ist verantwortlich für die Entwicklung und Organisation der gesamten Produktstrategie, die Forschung und Entwicklung sowie das Management der Teams von Nooco. Er unterstützt Immobilienexperten beim Einsatz der von Deepki angebotenen Lösungen für die Transition zu einem klimaneutralen Immobilienbestand, während er gleichzeitig dazu beiträgt, die Stellung von Deepki als führender ESG-Technologieanbieter zu sichern und auszubauen.



Colin leitet von London aus die Vertriebsteams von Deepki in Großbritannien, Irland und weltweit. Mit soliden und datenbasierten ESG-Strategien helfen er und sein Team den Kunden, den Wert ihrer Immobilienbestände zu maximieren. Zudem wird er für Deepki neue Märkte und damit signifikantes Wachstumspotenzial erschließen, etwa die skandinavischen Länder und den niederländischen Markt.



„Wir befinden uns weiterhin auf Wachstumskurs und freuen uns daher sehr, unser Senior Management mit hochkarätigen Fachleuten zu verstärken. Ihre umfangreichen Erfahrungen in internationalen Unternehmen werden für das weitere Wachstum von Deepki von unschätzbarem Wert sein. Ich heiße sie herzlich in unserem Team willkommen. Gleichzeitig bin ich hocherfreut darüber, dass wir auch intern so talentierte Mitarbeiter haben, dass wir deren Erfolge mit einer Beförderung Rechnung tragen können.", so Vincent Bryant, CEO und Mitbegründer von Deepki.



Deepki verkündete neben den Neuzugängen vier interne Beförderungen: Philippe Parlange agiert künftig als Chief Client Officer, Clémentine Hardy als Partner Operations & Transverse Delivery Functions Leader, Elise Jacques als Sr. VP Strategie und Transformation und Xana Muñiz als Vice President Southern Europe & LATAM.