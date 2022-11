Deepki, weltweit einer der einzigen Anbieter einer umfassenden ESG-Data Intelligence-Plattform für den Immobiliensektor, hat in Zusammenarbeit mit dem Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière (IEIF), einem unabhängigen Forschungsinstitut in Frankreich, seinen ESG-Index veröffentlicht.

[…]