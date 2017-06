Deckenfest im Float

Die Immofinanz und Uniper haben in der vergangenen Woche das Deckenfest für das Büroensemble Float im Düsseldorfer Medienhafen im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Geisel gefeiert. Uniper wird voraussichtlich Ende 2018 rund 28.000 m² und somit die gesamte Bürofläche des von Stararchitekten Renzo Piano entworfenen Gebäudes beziehen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Immofinanz AG Medienhafen Düsseldorf

„Mit Float nimmt ein weiteres Highlight im Medienhafen Form an. Ich freue mich sehr, dass mit dem neuen Headquarter von Uniper eine bestehende Lücke im südlichen Teil des Medienhafens städtebaulich hervorragend geschlossen wird. Die Architektur von Renzo Piano steht dabei für Durchlässigkeit und Lebendigkeit. Mit Gastronomie und Showrooms im Erdgeschoss wird der Medienhafen weiter belebt. Die Großprojekte der Immofinanz zeigen, wie attraktiv der Medienhafen als Standort für Immobilieninvestitionen in der Landeshauptstadt Düsseldorf ist", so Oberbürgermeister Thomas Geisel zum Projekt.





Foto v.l.n.r.: Uniper SE, CEO Klaus Schäfer; Partner Architekt Bernard Plattner; Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Thomas Geisel; Immofinanz, COO Dietmar Reindl.



„Am Düsseldorfer Medienhafen sind wir keine neuen Nachbarn – seit 2008 ist unser globales Energiehandelsgeschäft hier zu Hause. Seitdem steht dieser Ort für uns für Kreativität, Aufbruchsstimmung und internationales Flair – das sind Werte, die das Selbstverständnis von Uniper prägen. Float ist daher mehr als ein Bauprojekt für uns. Hier werden alle Düsseldorfer Uniper-Standorte auch räumlich zusammenwachsen. Das macht unsere tägliche Zusammenarbeit einfacher und besser und hilft uns dabei, die Zukunft der Energie von hier aus zu gestalten“, sagt Klaus Schäfer, CEO von Uniper SE.