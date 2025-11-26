Decathlon zieht Expansionstempo deutlich

Decathlon baut sein Filialnetz massiv aus – mit neuen City-Stores, großformatigen Flagships und einer strategischen Partnerschaft mit Galeria. Ob Nürnberg, Kassel, Freiburg, Saarbrücken oder Oberhausen: Der Sporthändler belegt zunehmend Toplagen, erschließt neue Bundesländer und nutzt Baurechtsprozesse, um große Projekte voranzutreiben.

.