Neue Zielmarke von 150 Stores
Decathlon zieht Expansionstempo deutlich
Decathlon baut sein Filialnetz massiv aus – mit neuen City-Stores, großformatigen Flagships und einer strategischen Partnerschaft mit Galeria. Ob Nürnberg, Kassel, Freiburg, Saarbrücken oder Oberhausen: Der Sporthändler belegt zunehmend Toplagen, erschließt neue Bundesländer und nutzt Baurechtsprozesse, um große Projekte voranzutreiben.
Decathlon plant sein Netz bis 2027 auf mindestens 150 Filialen auszubauen. Allein 2025 kommen 18 neue Stores, 2026 sollen etwa 25 weitere folgen. Dafür stellt das Unternehmen über 100 Mio. Euro bereit. Parallel werden jährlich bis zu 10 Mio. Euro in Modernisierungen des Bestands investiert; rund ein Drittel aller Filialen wird bereits 2025 im neuen Corporate Design erscheinen.
• Die Expansionsstrategie basiert auf drei Säulen:
• City-Stores in hochfrequenten Innenstadtlagen
• Kooperationen mit Handelsimmobilienbetreibern, insbesondere Galeria
• Großflächige Flagships in Fachmarktzentren oder strategischen Neubauten
Mit der Eröffnung seiner 100. Filiale am Nürnberger Ludwigsplatz erreicht Decathlon in diesem Jahr einen markanten Meilenstein. Der neue Store entsteht im Untergeschoss des Wöhrl-Stammhauses [wir berichteten] und umfasst rund 3.000 m² – ein Bekenntnis zur Innenstadt, das die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstreicht.
„Die 100. Filiale ist ein emotionaler Moment für uns alle und ein riesiges Dankeschön an unsere über 6.000 Teammates in Deutschland. Sie fällt in eine Zeit großer Jubiläen – nächstes Jahr feiern wir 40 Jahre Decathlon in Deutschland und 50 Jahre globales Bestehen. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein Rückblick, sondern der Startschuss für unsere nächste große Wachstumsphase. Wir glauben fest an den deutschen Markt und werden unsere Präsenz auch über 2027 hinaus ausbauen“, freut sich Arnaud Sauret, CEO von Decathlon Deutschland.
Galeria als strategischer Innenstadtpartner: Kassel und Freiburg im Doppelpack
Ein zentraler Treiber für die stärkere Präsenz in Innenstädten ist die Kooperation mit Galeria [wir berichteten]. Am 21. November eröffnete Decathlon in Kassel erstmals eine Fläche in Nordhessen – und zwar vollständig integriert in das Untergeschoss der Galeria-Filiale in der Obere Königsstraße 31. Auf über 2.000 m² entsteht dort ein moderner Multi-Sportbereich mit Testzonen, Services und einer Community Area. Rund 30 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Das Sortiment wurde gezielt auf die Region abgestimmt, darunter Running, Outdoor, Fitness und Wassersport, passend zum Umland von Fulda und Eder.
Nur wenige Tage später - am 28. November - folgt die Eröffnung der ersten Freiburger Filiale, ebenfalls in einer Galeria-Immobilie. Auf mehr als 3.000 m² entsteht in der Kaiser-Joseph-Straße 165 eine moderne Sport-Erlebniswelt über zwei Etagen, erschlossen über einen eigenen Eingang an der Engelstraße. Der neue Store fokussiert regionale Sportarten, allen voran Rad-, Berg- und Wintersport. Ein großer Servicebereich mit Fahrradwerkstatt, Ski-Service, Beflockungs- und Bespannungsangeboten soll das Haus zu einem lokalen Anlaufpunkt entwickeln. Ergänzt wird das Angebot durch Kooperationen mit Rebike und Jobrad, die vor Ort Leasinglösungen und Mobilitätskonzepte ermöglichen.
Mit Kassel und Freiburg baut Decathlon seine City-Strategie konsequent weiter aus. Für Galeria markiert die Partnerschaft wiederum eine wichtige Säule, um Häuser schrittweise in multifunktionale Innenstadt-Hubs weiterzuentwickeln.
Partnerschaften wie mit Galeria sind ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, den Sport dorthin zu bringen, wo die Menschen sind – in die Herzen der Städte. Freiburg ist dafür der perfekte Ort: sportlich, aktiv und offen für Neues. Gemeinsam mit Galeria schaffen wir hier einen Treffpunkt, der weit über den klassischen Handel hinausgeht", so Stefan Kaiser, Development & Real Estate Director bei Decathlon Deutschland.
Saarbrücken: Großformatiger Flagshipstore schließt Standortlücke
Im Frühjahr 2026 folgt ein weiterer Meilenstein der Expansion: Saarbrücken erhält seinen ersten Decathlon-Store. Die 3.100 m² große Filiale entsteht im Saarbasar an der Breslauer Straße 1A und soll perspektivisch rund 80 neue Arbeitsplätze schaffen. Für die Landeshauptstadt bedeutet dies eine massive Verbesserung der Sporthandels-Infrastruktur, denn bisher mussten Kundinnen und Kunden auf Standorte in Neunkirchen, Saarlouis oder ins nahe französische Forbach ausweichen.
Der von der MEC gemanagte Saarbasar [wir berichteten] wurde bewusst als hochfrequentierter Handelsstandort gewählt, der bereits über 1.300 kostenlose Parkplätze verfügt und über zwei Buslinien gut angebunden ist. Die geplante Erweiterung der Saarbahn mit einer eigenen Verknüpfungsstation „Saarbasar“ dürfte die Lage künftig zusätzlich aufwerten. Inhaltlich setzt der Store auf ein ausgeprägtes Mobility-Portfolio mit Fahrrädern, E-Bikes und Cargobikes sowie entsprechenden Leasing- und Reparaturangeboten. Ergänzend entstehen Schwerpunkte in den Bereichen Running, Bergsport, Fußball und Padel – Letzteres auch durch eine Kooperation mit 66 Padel.
Oberhausen: XXL-Store entsteht nach langem Baurechtsstreit
Eines der bedeutendsten Expansionsprojekte nimmt im Ruhrgebiet Gestalt an. Am Brammering in Oberhausen entsteht einer der größten Decathlon-Stores Deutschlands – unmittelbar neben dem Westfield Centro, auf einem Areal, das früher ein Stahlwerksstandort war. Der Neubau war jahrelang Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen. Die Nachbarstadt Bottrop hatte Kaufkraftabflüsse befürchtet, doch sowohl das Oberverwaltungsgericht Münster als auch später das Bundesverwaltungsgericht entschieden zugunsten Oberhausens. Die Stadt konnte zudem ihren Bebauungsplan nachbessern, sodass nun alle planungsrechtlichen Hürden beseitigt sind.
Der Store fügt sich in ein dynamisches Handels- und Freizeitcluster ein, zu dem bereits Topgolf, Poco, Hornbach und das neue Erlebnisformat „Pitch“ gehören. Mit dem Projekt setzt Decathlon ein deutliches Signal dafür, dass großflächiger Einzelhandel in Deutschland weiterhin realisierbar ist – auch in anspruchsvollen Bebauungs- und Wettbewerbsumfeldern.
Weitere Standorte 2026 und laufende Baurechtsverfahren
Für 2026 kündigte Decathlon bereits Filialen in Lüdenscheid, Oberhausen, Schwetzingen, Saarbrücken und Trier an. Insgesamt liegen schon für rund 15 weitere Standorte unterschriebene Verträge vor; teils warten die Projekte noch auf abschließende baurechtliche Freigaben. Der Händler kommuniziert neue Standorte aber erst nach gesicherter Planungs- und Genehmigungslage.
„Die 100. Filiale ist der Startschuss, nicht die Ziellinie. Wir werden 2025 mit 18 Neueröffnungen abschließen und das Jahr voraussichtlich mit 105 Stores beenden. Für 2026 legen wir mit rund 25 weiteren geplanten Eröffnungen nach. Für uns ist klar, dass ein Ende unserer Expansion in Deutschland auch nach 2027 nicht geplant ist. Dafür investieren wir bis 2027 über 100 Millionen Euro“, so Stefan Kaiser.