Decathlon und MediamarktSaturn feiern im Münchner Pep Premiere

Im Münchner Pep bündeln Decathlon und Mediamarktsaturn erstmals ihre Kräfte: Mit einer rund 1.000 m² großen Store-in-Store-Fläche bringt der Sporthändler sein Sortiment direkt in einen modernisierten Mediamarkt. Die Kooperation steht für ein neues Flächenkonzept im Handel und markiert zugleich den Auftakt einer strategischen Partnerschaft beider Unternehmen in Deutschland [wir berichteten].

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Nach dreimonatigen Umbauarbeiten im laufenden Betrieb präsentiert sich der Mediamarkt im Shopping Center Pep in einem neuen Erscheinungsbild. Der Markt folgt dem aktuellen Store-Konzept der Unternehmensgruppe und setzt auf ein modernes Ladendesign mit klarer Struktur und heller Atmosphäre. Zu den zentralen Elementen zählen zwei sogenannte Experience-Zonen: In der Gaming-Zone stehen zwei vollständig ausgestattete Gaming-Plätze zum Testen bereit. Die Barista-Bar ermöglicht es, Kaffeemaschinen im Einsatz zu erleben und Produkte direkt auszuprobieren. Ergänzt wird das Angebot durch eine neu gestaltete Smartbar, an der Smartphones ohne vorherige Anmeldung repariert werden können.



„Unser Anspruch ist klar: Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden das beste Einkaufserlebnis bieten. Mit dem neuen Look, den Experience-Zonen und einer neu gestalteten Smartbar sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen – mein Team und ich können es kaum erwarten, den neuen Markt zu präsentieren“, sagt Tamim Atazai, Geschäftsführer des Mediamarkts im Pep.



Im integrierten Decathlon-Bereich finden Kundinnen und Kunden auf rund 1.000 m² ein kuratiertes Sortiment mit Fokus auf Fitness, Running und Fußball. Die Kooperation folgt dem „Space-as-a-Service“-Ansatz von Mediamarktsaturn, bei dem Verkaufsflächen als Erlebniswelten gestaltet werden.



„Herzlich willkommen, Team Decathlon! Wir freuen uns sehr, dass unser Markt im Pep der Startpunkt dieser Partnerschaft ist. Für unsere Kundinnen und Kunden ist das eine echte Bereicherung und genau das wollen wir sie täglich erleben lassen“, sagt Tamim Atazai, Geschäftsführer des Mediamarkts im Pep.



„Sport und Technologie verschmelzen immer stärker zu einer gemeinsamen Lebenswelt. Wer sich bei Mediamarkt für eine neue Smartwatch entscheidet, findet bei uns direkt das passende Lauf-Equipment dazu. Die Partnerschaft im Pep ist für uns der ideale Auftakt, um zu zeigen, wie gemeinsame Lebenswelten im stationären Handel echten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen“, sagt Henrik Wijn, Expansionsleiter Region Süd von Decathlon Deutschland.



Parallel zur Eröffnung treibt Decathlon seine Expansion in der Region weiter voran. Im Frühsommer soll ein weiterer Standort in Brunnthal (Zusestraße 5) eröffnen. Die rund 800 m² große Filiale ist als spezialisierter Outdoor-Store konzipiert und liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A8. „Während wir im Pep die urbane Nahversorgung durch die starke Partnerschaft sichern, ist Brunnthal unser spezialisierter Anlaufpunkt für Berg-, Wasser- und Radsportler auf dem Weg in die Alpen“, sagt Henrik Wijn, Expansionsleiter Region Süd von Decathlon Deutschland. Neben dem Store-in-Store im Pep und dem 7.000 m² m² großen Flagship-Store in Unterföhring ergänzt der Standort in Brunnthal das bestehende Filialnetz um ein weiteres Format.