Decathlon mietet im DuMont Carré

Einen veritablen Frequenzbringer können Episo 4 (European Property Investors Special Opportunities) und die Düsseldorfer Projektentwickler von Concepta – in ihrer Funktion als neue Eigentümer des DuMont Carrés – als weiteren Mieter für die leicht angestaubte Immobilie in bester Kölner Shopping-Lage vermelden: Der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon wird vermutlich noch Ende des Jahres eine 3.000 m² große Fläche im Basement beziehen.

Die auf dem deutschen Markt sehr offensiv agierenden Franzosen passen perfekt in das von Tristan Capital Partners und Concepta erklärtermaßen verfolgte Konzept der Optimierung der Retail-Flächen der 20.000 m² an der Breiten Straße 80-90 [wir berichteten]. Auf jeden Fall taugt der Anbieter von mehr als 35.000 Sportartikeln mit einer Klientel sowohl aus Hobbysportlern, als auch Semi- und Vollprofis als ein aufmerksamkeitsstarker Kundenmagnet. Synergie-Effekte mit dem erst kürzlich eingezogenen Fitness First Platinum Club sind durchaus vorstellbar. Das DuMont Carré fungiert als quasi zweites Kölner Standbein für den umtriebigen Sporthändler: Im März hatten die Franzosen im Gewerbegebiet Marsdorf (Dürener Straße 458) 4.200 m² an den Start geschickt – plus einen öffentlichen Sportpark mit Kunstrasenplatz, Basketballfeld und Inliner-Parcours auf dem Außengelände [Decathlon eröffnet ersten Kölner Standort in ehemaliger Kaufland-Immobilie].