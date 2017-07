Decathlon kommt ab Herbst in die Innenstadt von Düsseldorf

Neue Düsseldorfer Filiale

Der französische Sportartikelhändler Decathlon plant eine neue Filiale in direkter Innenstadtlage von Düsseldorf. Zielstandort ist das Untergeschoss des C&As in der Schadowstraße 77-79. Die neue Filiale soll Ende des Jahres auf einer Verkaufsfläche von 2.000 m² eröffnen.

In NRW ist Decathlon bisher bereits mit acht Filialen vertreten. Hier eröffnete vor 30 Jahren sogar das erste internationale Geschäft außerhalb von Frankreich. Seit Anfang des Jahres ist Dortmund außerdem um ein 30.000 m² großes Logistikzentrum reicher, von welchem aus alle Standorte im Norden Deutschlands beliefert werden. Neben der neuen Filiale in der Düsseldorfer Innenstadt werden die Franzosen dieses Jahr noch zwei weitere Standorte in der Region, in Wuppertal und in Rheine, realisieren.