Decathlon feiert Eröffnung in der Postgalerie

Decathlon Eröffnung in der Postgalerie

Karlsruhe ist ab sofort noch ein bisschen sportlicher. Denn am seit dem 24. Mai hat Decathlon seine Türen in der Postgalerie, direkt im Stadtzentrum geöffnet. Auf zwei Etagen mit insgesamt 2.700 m² werden nun 35.000 Artikel für über 70 Sportarten angeboten.

Mit der neuen Filiale in der Kaiserstraße 217 in Karlsruhe ist das Unternehmen 38 Mal in ganz Deutschland vertreten. In Baden-Württemberg gibt es nun neben Stuttgart oder Esslingen insgesamt sieben Decathlon Filialen. Weitere Standorte in der Nähe von Karlsruhe sind z.B. Baden-Baden, Neustadt und Schwetzingen. Darüber hinaus ist Decathlon auch in vielen französischen Städten vertreten, welche sich unmittelbar der deutsch-französischen Grenze befinden. Bespiele hierfür sind die Filialen in Haguenau und Vendenheim.