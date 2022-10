Decathlon erreicht Halbzeit in Schwetzingen

Die Erweiterung des Logistikstandortes Schwetzingen läuft bei Decathlon derzeit auf Hochtouren. Bis Mitte 2023 werden die Bauarbeiten für die neue „Halle 0“ abgeschlossen sein, die dem Sportartikelhersteller dann eine Erweiterungsfläche von 12.500 m² bieten wird. Der offizielle Startschuss für das Bauprojekt war Anfang 2022.

.