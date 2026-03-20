Decathlon eröffnet im Lausitzpark

Decathlon Deutschland eröffnet im Rahmen seiner Expansion voraussichtlich Anfang 2027 eine neue Filiale im Lausitzpark Cottbus. Mit einer Verkaufsfläche von rund 2.300 m² (2.500 m² Gesamtfläche) entsteht ein moderner Standort, der auf die nationale Strategie einzahlt, bis Ende 2027 auf mindestens 150 Standorte in Deutschland zu wachsen.

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Der neue Store in der Madlower Chaussee 4 ist strategisch gewählt: Direkt an einem attraktiven Einzelhandelsstandort in der Stadt und mit guter Anbindung ins Umland, will Decathlon die Brücke zwischen urbanem Leben und der umliegenden Natur schlagen. Besonders die Entwicklung des Cottbuser Ostsees zum Freizeit-Hotspot spielt eine zentrale Rolle.



„Wir definieren unsere Rolle in Cottbus neu. Wir wollen uns als das pulsierende Sportzentrum für die gesamte Lausitz etablieren. Dabei sehen wir uns längst nicht mehr als reinen Einzelhändler, sondern als zentralen Dienstleister, Partner und festen Bestandteil des lokalen Sport-Ökosystems. Unsere Vision geht Hand in Hand mit dem Wandel der Region: vom Industriegebiet zur Top-Adresse für Aktivtourismus und Sport rund um den Cottbuser Ostsee“, sagt Marc Freitag, Bundesland Leader bei Decathlon.



„Mit Decathlon gewinnen wir einen Mieter, der nicht nur ein breites Publikum anspricht, sondern auch hervorragend zur regionalen Entwicklung passt. Verbunden mit dem bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt des neuen Lausitzparks mit einem modernen Marktkauf als Anker wird das Fachmarktzentrum zu einem starken Magneten für die gesamte Region und setzt ein klares Signal für die Attraktivität des Standorts. Wir schaffen hier einen modernen Handelsplatz, der Cottbus nachhaltig stärkt und die Entwicklung des Lausitzparks entscheidend voranbringt“, ergänzt Sylke Schulz-Apelt, Centermanagerin des Lausitzparks.



Nachdem der erste Bauabschnitt bereits fertiggestellt wurde, ist mit dem symbolischen Spatenstich zu Beginn des Monats der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt gefallen. In dem neuen Gebäudeteil sind insgesamt zwölf Einzelhandelseinheiten zwischen 350 und 2.500 m² vorgesehen, darunter ein Lebensmitteldiscounter. Nach der vollständigen Fertigstellung im ersten Quartal 2027 wird der Neubau durch einen überdachten Wandelgang mit dem ersten Bauabschnitt verbunden sein. Das umfangreiche Einzelhandelsangebot für die Kunden wird durch 1.200 Parkplätze mit 100 E-Autoladesäulen ergänzt. Edeka Minden-Hannover wird dann insgesamt 100 Millionen Euro in den Standort investiert haben. Das ist die größte Einzelinvestition, die das Unternehmen je in einen Standort investiert hat.