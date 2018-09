Decathlon eröffnet auf 2.500 m² in Magdeburg

Der französische Sportartikelanbieter wird einen neuen Standort in Sachsen-Anhalt eröffnen. Decathlon bezieht zum Ende des Jahres die ehemaligen Flächen von Toys R Us im Flora-Park in Magdeburg, damit stehen die Franzosen auf 2.500 m² pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im frisch umgebauten Einkaufszentrum in den Startlöchern. Rockspring hatte das Einkaufszentrum Ende 2016 erworben und rund 25 Mio. Euro für die Renovierung des Centers in die Hand genommen [Rockspring kauft Flora-Park für 117 Mio. Euro].

Das Einkaufszentrum im Olvenstedter Graseweg 37 im Stadtteil Neustädter Feld ist eines der größten Einkaufscenter Sachsen-Anhalts. Vermieter ist die TransEuropean VI Flora Park (Jersey) Ltd, die erst kürzlich einen Mietvertrag über 2.600 m² mit dem Trampolinpark “SkyFly“ unterzeichnet haben, der ebenfalls zum Ende des Jahres eröffnen wird [wir berichteten].